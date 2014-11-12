独家：大众汽车为提高与中国一汽合资企业持股的商谈陷入停滞

路透柏林11月11日 - 据公司消息人士称，就在德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)加快在华扩张步伐之际，该公司为提高在与中国一汽合资企业中持股的努力却陷入停滞。中国是大众最大的市场。

大众出产的汽车有近40%在中国出售，如今其在华扩张的雄心却遭受挫折。中国当局现在寻求扶持能在全球竞争的国产优质品牌，因此似乎在对外企进行越来越多的审查。

大众内部两名要求匿名的消息人士对路透表示，大众希望将对一汽-大众汽车有限公司的持股比例从40%提至约50%，它为此进行的努力在双方进行了逾一年商谈后陷入了停滞。

“(通向更高持股比例的)大门目前似乎关上了，”其中一位消息人士说。他俩表示，大众将为增加持股继续努力。

大众与上海汽车集团(600104.SS)合作成立的合资企业中，大众持有50%股份。若能提高与一汽合资项目的持股比例，大众在两家合资企业都能分得更多利润。这两家合资企业的利润不断增长，2013年达到43亿欧元(53.4亿美元)，较2010年增长逾一倍。

大众汽车与一汽大众拒绝置评。未能立即联系到一汽发表评论。

从不同行业的在华外资企业传出的迹象显示，当地合作方、政府和监管部门的要求越来越苛刻。

**监管不确定性**

大众与一汽合资关系将延长25年；消息人士称作为回报，大众不得不同意在中国开发更多车型，并用最新技术帮助中国推动电力汽车和混合动力车的发展。

大众多数研发工作在德国总部进行；由于存在被仿造的风险，该公司不愿与其他方面分享宝贵的研发成果。

一位消息人士表示，大众去年在西部经济边缘省份新疆开设工厂后，才获准在繁荣的东部城市扩大生产布局。

汽车业受到严格审查，中国反垄断机构施压大众旗下的奥迪品牌和菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)中国销售部门等几家汽车厂商，要求降价。

随着中国加大力度实施2008年反垄断法，制药和电子等其他产业也正受到关注。

这些调查让外资对中国的法律法规调整提高警惕，也令部分外企推迟投资计划。

“许多企业持观望态度，因为目前还不清楚结构性改革究竟如何推进，”德国BDI工业联盟高级经理人Hanna Mueller对路透表示。

“这种(观望态度)比几年前更明显。”(完)

(编译 白云/王丽鑫/李爽 审校 徐文焰)

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