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中国财经 | 2015年 10月 28日 星期三 12:16 BJT

大众汽车品牌CEO并不认为中国需求已见顶 但坦承成长放缓

路透东京10月28日 - 在外界持续担忧中国经济疲弱对全球汽车制造商的影响之际，大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)品牌执行长Herbert Diess周三表示，他并不认为中国汽车需求已经见顶。

“中国的市场可能从主要的大城市，转移至较小的区域，这些区域对移动与汽车的需求更大，”Diess在东京车展对记者表示。

“我们并不认为中国市场已经见顶，但成长率确实在放缓，”他表示。

9月中国汽车销售出现六个月以来首度回升，年内至今增长0.3%，为多年来最弱增速。(完)

(编译 陈宗琦；审校 许娜)

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