联合国气候官员对大众丑闻感到“高兴” 预计出现清洁汽车“革命”

路透华盛顿11月3日（记者 Valerie Volcovici） - 联合国气候变化框架公约执行秘书长Christiana Figueres周二称，她对大众汽车排放造假丑闻感到“高兴”，因为大众将加强电动汽车和混合动力汽车的生产，加速全球放弃化石燃料的进程。

Figueres指出，大众称将扩大电动汽车和混合动力汽车的产量，并称这是其摆脱排放丑闻的一线希望。

“如果大众说让每个人都能获得一辆（零排放的）车，我们将面临一些革命，”Figueres在华盛顿《基督教科学箴言报》的一个活动上说道。

当被问及是否认为大众排放丑闻损害了汽车行业时，她表示：“不，我其实对大众感到高兴……他们的企业战略是什么？我们将放弃柴油，向电动汽车挺进。”

Figueres指出，高端电动汽车公司特斯拉现在无法领导大众化市场的转变，因为最便宜的特斯拉起价也在7万美元左右。

“特斯拉显然正在开创很新的领域，但我们都知道特斯拉不是大众化的汽车，”Figueres说道。（完）