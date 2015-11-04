联合国气候官员对大众丑闻感到“高兴” 预计出现清洁汽车“革命”

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿11月3日（记者 Valerie Volcovici） - 联合国气候变化框架公约执行秘书长Christiana Figueres周二称，她对大众汽车排放造假丑闻感到“高兴”，因为大众将加强电动汽车和混合动力汽车的生产，加速全球放弃化石燃料的进程。
Figueres指出，大众称将扩大电动汽车和混合动力汽车的产量，并称这是其摆脱排放丑闻的一线希望。
“如果大众说让每个人都能获得一辆（零排放的）车，我们将面临一些革命，”Figueres在华盛顿《基督教科学箴言报》的一个活动上说道。
当被问及是否认为大众排放丑闻损害了汽车行业时，她表示：“不，我其实对大众感到高兴……他们的企业战略是什么？我们将放弃柴油，向电动汽车挺进。”
Figueres指出，高端电动汽车公司特斯拉现在无法领导大众化市场的转变，因为最便宜的特斯拉起价也在7万美元左右。
“特斯拉显然正在开创很新的领域，但我们都知道特斯拉不是大众化的汽车，”Figueres说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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