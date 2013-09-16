大众汽车考虑增持与一汽合资企业股权--报载

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透法兰克福9月15日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)执行长Martin Winterkor周日表示，公司正考虑增持与中国国有公司一汽集团成立的汽车合资企业的股权。
“大众汽车和一汽集团希望拓展合作伙伴关系。目前我们正在检视多种可以扩大合作的可能性，”Winterkorn在接受周日法兰克福汇报采访时称。
“有一种可能是把我们在与一汽集团合资企业的持股比例从40%提高到50%。我们正在磋商此事，”他表示。
该合资企业生产大众和奥迪汽车，合资协议将于2016年到期。
大众还与中国的上汽集团(600104.SS)运营一家汽车合资企业。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。