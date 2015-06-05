大众汽车称中国已批准其增持合资公司一汽大众的股权

路透法兰克福6月4日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)(VOWG_p.DE)表示，中国已批准该公司提高对一汽大众的持股比例。一汽大众是大众与中国一汽集团组建的合资企业。

“中国政府已在原则上批准了股权增持，”大众汽车一名发言人表示。

她说，大众和一汽集团已成立内部工作组对此展开评估，并已共同聘请外部顾问对增持的一汽大众股权进行评估。

“这是股权转让的标准全球程序，连同谈判将持续一段时间，”该发言人表示。

大众汽车及其合资企业上海大众和一汽大众，2014年在华汽车销量总计370万辆，较上年增长12.4%。

大众汽车在中国有29个整车和部件工厂。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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