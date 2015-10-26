大众汽车CEO将随默克尔访华 报告丑闻调查进度--消息人士

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透柏林10月25日 - 熟悉情况的消息人士对路透称，大众汽车(Volkswagen)集团CEO穆勒(Matthias Mueller)将随同德国总理默克尔访问中国，并向后者报告有关该集团排放作弊丑闻内部调查的最新进展。
大众汽车一名发言人士周日证实，穆勒将是默克尔周三出访中国的随行成员之一，大众汽车也将于同一天公布第三季财报。
他表示，大众汽车将把公布财报的电话会议时间由周三1300GMT，提前至1130GMT，以便穆勒能在下午来得及登上默克尔的飞机。他拒绝透露穆勒此行的详细安排。
接近此事的消息人士表示，穆勒也将在此行中与大众汽车中国分支的两名高管会面，讨论公司策略。
分析师预估大众汽车周三将公布，第三季营业亏损将近35亿欧元，因之前预先计提65亿欧元支付排放丑闻相关费用；去年同期为获利32亿欧元。
德国Manager Magazin月刊周六报导，大众汽车预估处理丑闻的总成本，将增至超过300亿欧元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。