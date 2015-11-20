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中国财经 | 2015年 11月 20日 星期五 11:24 BJT

大众将在中国生产新款SUV 继续在中国投资--高管

路透广州11月20日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)的销售及营销副总裁Weiming Soh周五在广州年度车展上表示，未来三到四年将新推出六款在中国生产的运动型车(运动休旅车，SUV)，并继续在中国投资。

Soh称，公司还预计中国乘用车市场2016年将增长3-5%。(完)

(编译 王丽鑫；审校 高琦)

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