大众将在中国生产新款SUV 继续在中国投资--高管

路透广州11月20日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)的销售及营销副总裁Weiming Soh周五在广州年度车展上表示，未来三到四年将新推出六款在中国生产的运动型车(运动休旅车，SUV)，并继续在中国投资。