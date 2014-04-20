大众将继续扩大中国市场 并推出电动车型

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月19日 -德国大众汽车(VOWG.DE)将继续扩张在中国的业务，并开始在中国市场出售电池驱动汽车。为治理空气污染，中国政府对电动汽车购买者给予奖励。
大众汽车周六表示，鉴于经济刺激措施以及中国内陆地区需求提振销量，公司将扩大在中国的产能。大众第一季集团汽车销量为240万辆，中国市场就占据其中逾三分之一。
大众首席执行官MartinWinterkorn在一次公司活动上表示，集团今年在华汽车销量可能从2013年的327万辆增至创纪录的逾350万辆。
大众计划今年在中国开始出售Up都市微型车和高尔夫(Golf)掀背车的电动版本，然后2015年推出奥迪A3及高尔夫GTE车款的插电式混合动力车型。
该公司还表示，计划与两家中资合作伙伴共同研发生产奥迪A6的插电式车型及一新款中型轿车。
大众在中国设有十多家汽车组装厂。中国业务负责人JochemHeizmann在简报会上表示，公司计划扩大分销网络，到2018年经销商数量从去年的2,400家增至3,600家。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数