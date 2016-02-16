大众汽车2016年中国销量增速有望与整体车市一致--高管

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月16日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周二称，预计今年该公司在华销量增速有望与整体汽车市场一致。
海兹曼在北京告诉记者，他预计中国整体乘用车市场将符合甚至可能超过本国国内生产总值(GDP)的增速。
他还表示，大众汽车正在与中国汽车生产商江淮汽车(600418.SS)就合作可能性展开初步磋商。
海兹曼称，大众汽车还计划将中国雇员人数增加三分之一，到2019年，中国员工数将从当前的9万增至12万人。
该公司上周公布，在中国市场推动下，大众汽车集团销售在1月份恢复增长。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。