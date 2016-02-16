大众汽车2016年中国销量增速有望与整体车市一致--高管

路透北京2月16日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周二称，预计今年该公司在华销量增速有望与整体汽车市场一致。

海兹曼在北京告诉记者，他预计中国整体乘用车市场将符合甚至可能超过本国国内生产总值(GDP)的增速。

他还表示，大众汽车正在与中国汽车生产商江淮汽车(600418.SS)就合作可能性展开初步磋商。

海兹曼称，大众汽车还计划将中国雇员人数增加三分之一，到2019年，中国员工数将从当前的9万增至12万人。

该公司上周公布，在中国市场推动下，大众汽车集团销售在1月份恢复增长。(完)