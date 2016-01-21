独家：欧盟执委会工业执委要求大众汽车向欧洲车主提供补偿

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔/柏林1月20日 - 德国司法部长和欧盟执委会工业执委向大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) (VOWG_p.DE)施压，要求其为柴油车排放丑闻赔偿美国驾车者的同时，也向欧洲消费者提供补偿，这可能会使大众的账单再添重负。
大众汽车在美国已承诺向数以万计车主每人提供价值1,000美元的商誉赔偿金。
但在欧洲，大众高管称他们将负责整修车辆以去除非法软件，却没有支付消费者赔偿金的计划，理由是消费者并未遭受什么损失。
欧盟执委会工业执委卞科夫斯卡已与大众汽车高管展开多次会晤，周四还将在布鲁塞尔与该公司执行长穆伦会谈。卞科夫斯卡曾于1月15日致函穆伦，向他提出了多项要求。
其中重要的一条就是，安装非法软件的大约850万辆大众汽车的欧洲车主也应得到赔偿。全球共有1,100万辆大众车安装了非法软件。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。