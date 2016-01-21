独家：欧盟执委会工业执委要求大众汽车向欧洲车主提供补偿

路透布鲁塞尔/柏林1月20日 - 德国司法部长和欧盟执委会工业执委向大众汽车(福斯汽车,Volkswagen) (VOWG_p.DE)施压，要求其为柴油车排放丑闻赔偿美国驾车者的同时，也向欧洲消费者提供补偿，这可能会使大众的账单再添重负。

大众汽车在美国已承诺向数以万计车主每人提供价值1,000美元的商誉赔偿金。

但在欧洲，大众高管称他们将负责整修车辆以去除非法软件，却没有支付消费者赔偿金的计划，理由是消费者并未遭受什么损失。

欧盟执委会工业执委卞科夫斯卡已与大众汽车高管展开多次会晤，周四还将在布鲁塞尔与该公司执行长穆伦会谈。卞科夫斯卡曾于1月15日致函穆伦，向他提出了多项要求。

其中重要的一条就是，安装非法软件的大约850万辆大众汽车的欧洲车主也应得到赔偿。全球共有1,100万辆大众车安装了非法软件。(完)