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国际财经 | 2016年 3月 15日 星期二 11:46 BJT

278名机构投资者指控大众汽车责任疏失 求偿逾32亿欧元

路透柏林3月14日 - 代表近300名大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)机构投资者的法律事务所表示，这些投资者指控大众汽车在排放丑闻中违反资本市场责任，就此求偿数以十亿计欧元。

事务所周一在大众汽车所在地--下萨克森Braunschweig的地方法院，代表全球各地278名投资者提出控诉，向大众汽车求偿32.56亿欧元(36.1亿美元)。投资者中包括德国保险业者及美国退休基金Calpers。

TISAB法律事务所表示，诉讼的重点在于大众汽车在2008年6月至2015年9月18日期间，在资本市场的责任方面是否有疏失。

大众汽车一名发言人表示，由于尚未收到起诉文件，因此不予置评。(完)

(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)

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