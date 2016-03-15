278名机构投资者指控大众汽车责任疏失 求偿逾32亿欧元

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书

路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。