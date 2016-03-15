278名机构投资者指控大众汽车责任疏失 求偿逾32亿欧元

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透柏林3月14日 - 代表近300名大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)机构投资者的法律事务所表示，这些投资者指控大众汽车在排放丑闻中违反资本市场责任，就此求偿数以十亿计欧元。
事务所周一在大众汽车所在地--下萨克森Braunschweig的地方法院，代表全球各地278名投资者提出控诉，向大众汽车求偿32.56亿欧元(36.1亿美元)。投资者中包括德国保险业者及美国退休基金Calpers。
TISAB法律事务所表示，诉讼的重点在于大众汽车在2008年6月至2015年9月18日期间，在资本市场的责任方面是否有疏失。
大众汽车一名发言人表示，由于尚未收到起诉文件，因此不予置评。(完)
(编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。