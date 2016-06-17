大众汽车核心品牌5月销售持稳 得益于欧洲和中国市场增长

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透柏林6月17日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)的核心品牌销售在5月大致持稳，欧洲和中国市场的上升抵消了美洲市场的下滑，在此期间该公司一直在设法应对柴油车排放丑闻的影响。
该公司周五表示，大众品牌(VW)的汽车上月销售下滑0.7%，小客车和运动型休旅车(SUV)共计销量为495,900辆；五个月交货量下降1.7%至243万辆。
大众集团的销售数据预计在周五稍后公布。包括奥迪和保时捷豪华车在内的整个集团全年销售料持平于去年的990万辆。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。