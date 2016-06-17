大众汽车核心品牌5月销售持稳 得益于欧洲和中国市场增长

路透柏林6月17日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)的核心品牌销售在5月大致持稳，欧洲和中国市场的上升抵消了美洲市场的下滑，在此期间该公司一直在设法应对柴油车排放丑闻的影响。

该公司周五表示，大众品牌(VW)的汽车上月销售下滑0.7%，小客车和运动型休旅车(SUV)共计销量为495,900辆；五个月交货量下降1.7%至243万辆。

大众集团的销售数据预计在周五稍后公布。包括奥迪和保时捷豪华车在内的整个集团全年销售料持平于去年的990万辆。(完)