恐惧与尊重：文德恩治下的大众汽车文化

路透柏林/伦敦10月10日 （记者 Andreas Cremer/Tom Bergin） - 大众汽车前执行长（CEO）马丁·文德恩和诸多企业的同行们一样，是一位要求苛刻、不喜欢失败的老板。但批评者称，文德恩手下的大众经理们面临着不同寻常的压力，这或可在某种程度上解释大众为何陷于如今的危局。

大众承认汽车尾气排放造假已过了三周，如今更面临压力，要找出究竟谁该为造假问题负责。

对于大众的文化或者文德恩的管理风格是否为造假事件的推手之一，大众拒绝置评。文德恩的律师没有回应寻求置评的请求。

但如今大众的问题已然公开化，文德恩也于上月辞职，大众的一些高管们宣称公司需要作出改变。

“我们必须精简我们的流程，”大众美国负责人迈克尔·霍恩（Michael Horn）在美国众议院召开的听证会上被问及该如何解释大众在造假事件反映出的诚信问题时表示。

“大众必须从中认真汲取教训，同心协力，且必须改变对大众全球60万名员工的管理风格，”他说道。“这一点已经非常非常明确了。”

在9月24日致员工的一封信件中，大众监事会成员Bernd Osterloh的表达甚至更为确切。

“我们未来需要这样一种风气：不再隐瞒问题，而是可以公开与上级交流，”Osterloh说道，他是大众劳资协议会的负责人，是雇员在理事会的代表。“我们需要这样一种文化：雇员能够与上级就处理问题的最佳方式进行讨论。”

五位接受路透采访的大众前高管和业界观察家称，文德恩治下的大众形成了一种造成恐惧气氛的管理方式，一种独裁主义氛围，而这部分肇因于大众在德国汽车行业中与众不同的公司结构。

“与戴姆勒或宝马不一样，大众的文化和组织结构与众不同，”杜伊斯堡-埃森大学的汽车专家兼教授Ferdinand Dudenh?ffer说道。“你与人交流时不停听到的说法就是，在大众工作面临特殊压力。”

文德恩的律师没有回应寻求置评的请求，他们称文德恩辞职时不知悉自己一方有任何过错。

德国所有企业都有两个委员会：CEO领导的管理委员会负责日常业务，其上设有监事会，CEO须向监事会汇报。监事会可以雇佣和解雇管理委员会成员，且重大战略决策必须获得监事会的同意。

Dudenh?ffer称这套系统在大众不太有效。“戴姆勒和宝马的监事会控制着CEO。但大众的监事会没有这种权威，”他向路透表示。

大众的监事会有20个席位，按照法定平等代表权的要求，劳工和股东代表各占9席。

但有个方面大众与其他德国车企不同--大众所在的下萨克森州在监事会也有2个席位。而戴姆勒和宝马的监事会没有政治人物。

业界观察家称，监事会中的下萨克森州代表以及劳工代表有一个共同目标：保护大众这个下萨克森州最大的雇主之一提供就业的能力。因此，只要大众CEO在提供就业上不负所望，他们就愿意赋予他相对自由的权柄。

德意志银行资产与财富管理部门的Henning Gebhardt称，大众的企业管治未获改善。

未能立即联络到大众监事会中的劳工官员和下萨克森州代表进行置评。（完）