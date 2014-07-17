大众为节本促销 提高印度市场汽车零配件本地化程度

路透新德里7月17日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)在印度出售的汽车将增加使用本地出产的零部件数量，以削减成本和提高销量。印度是个竞争激烈的市场，占销售主流的是低价小型车。

大众进入印度市场已有五年时间，但市占率只有2.1%，因为大众汽车售价相对较贵，量产车型也不是那么丰富多样。

大众在中国市场处于领先地位，但在印度却面临韩国现代(005380.KS)和Maruti Suzuki (MRTI.NS)等紧凑型车厂商的竞争，在中端车领域也面临丰田(7203.T)等厂商的竞争。

印度出现25年来最严重的经济放缓，使得乘用车销量连续两年受到遏制，从而加重了大众面临的问题。

这迫使大众加大在印度本土的零部件采购量，以降低成本，提高产品吸引力。

大众计划将在印度出售的汽车的本地零部件使用比例从当前的约65-70%提高到90%。

尽管销量下滑，但印度市场依然有潜力。印度的汽车保有量很低，只有每千人13辆车，中国为34辆。巴西和墨西哥分别为165辆和191辆。

据IHS Automotive预测，按单位产品销量计算，印度2018年有望超过日本、巴西和德国，成为全球第三大汽车市场。(完)

(编译 白云; 审校 许娜)

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