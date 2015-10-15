德国监管部门责令大众汽车在国内召回240万辆汽车

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透汉堡10月15日 - 德国汽车监管机关KBA将强制命令大众汽车(VOWG_p.DE)在国内召回240万辆汽车，此前该公司承认在柴油车辆排放检测中作弊。
“我们将命令公司召回，”该机构发言人周四这样说，证实了报纸的报道。
德国画报稍早报道，KBA已拒绝大众汽车提出的一项计划，按照该计划受影响柴油车辆的车主可以自愿方式将汽车送来维修。
大众汽车上月承认，在柴油车辆中安装软件，以便对美国监管部门隐瞒汽车尾气排放的真实情况。公司称，全球受影响车辆最多达1,100万辆汽车。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。