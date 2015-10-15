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国际财经 | 2015年 10月 15日 星期四 15:27 BJT

德国监管部门责令大众汽车在国内召回240万辆汽车

路透汉堡10月15日 - 德国汽车监管机关KBA将强制命令大众汽车(VOWG_p.DE)在国内召回240万辆汽车，此前该公司承认在柴油车辆排放检测中作弊。

“我们将命令公司召回，”该机构发言人周四这样说，证实了报纸的报道。

德国画报稍早报道，KBA已拒绝大众汽车提出的一项计划，按照该计划受影响柴油车辆的车主可以自愿方式将汽车送来维修。

大众汽车上月承认，在柴油车辆中安装软件，以便对美国监管部门隐瞒汽车尾气排放的真实情况。公司称，全球受影响车辆最多达1,100万辆汽车。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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