德国大众汽车召回柴油车的计划推迟数周--报载

路透柏林3月16日 - 德国画报周三报导，大众(福斯)汽车(VOWG_p.DE)对德国国内约250万辆柴油车的改装计划推迟至少六周。

该报援引德国联邦运输管理处(KBA)发言人的话称，大众汽车还没有获得KBA对其帕萨特(Passat)车型技术修改计划的批准。

据报导，KBA发言人表示，KBA仍在审查大众汽车提交的技术解决方案，不清楚做完技术调整后此款帕萨特发动机是否符合欧5排放标准。

该报称，大众汽车1月开始召回2.0升柴油的Amarok皮卡，它最初安排的计划是在2月29日开始改装逾50万辆帕萨特。

大众汽车未回覆要求置评的电话。

该公司股价周二下跌逾2%。(完)