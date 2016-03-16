德国大众汽车召回柴油车的计划推迟数周--报载

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透柏林3月16日 - 德国画报周三报导，大众(福斯)汽车(VOWG_p.DE)对德国国内约250万辆柴油车的改装计划推迟至少六周。
该报援引德国联邦运输管理处(KBA)发言人的话称，大众汽车还没有获得KBA对其帕萨特(Passat)车型技术修改计划的批准。
据报导，KBA发言人表示，KBA仍在审查大众汽车提交的技术解决方案，不清楚做完技术调整后此款帕萨特发动机是否符合欧5排放标准。
该报称，大众汽车1月开始召回2.0升柴油的Amarok皮卡，它最初安排的计划是在2月29日开始改装逾50万辆帕萨特。
大众汽车未回覆要求置评的电话。
该公司股价周二下跌逾2%。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。