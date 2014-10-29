大众汽车计划到2018年在华推出20余款环保电动汽车

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海10月28日（记者 沈一鸣/Norihiko Shirouzu） - 大众汽车(VOWG_p.DE)计划到2018年在中国市场推出20余款环保电动车型，利用中国当局支持低排放汽车以降低空气污染的政策。
大众汽车集团(中国)总裁兼执行长海兹曼(Jochem Heizmann)周二称，到2020年中国市场的大众纯电动和混合动力汽车可能达到数十万辆，其中多数将在当地生产。
“在不久的将来，大众可能向中国客户提供逾20款新能源汽车，从小型车到大型SUV，从混合动力到纯电动汽车都有，”海兹曼在上海表示。
中国规划到2020年实现500万辆绿色环保汽车上路，大众汽车、宝马(BMWG.DE)、特斯拉(TSLA.O)和日产汽车(7201.T)都在争夺这块蛋糕。
近年来，北京发布了多项长期计划治理空气污染，但是收效甚微。
“我大部分时间在北京，大家都在遭受这种痛苦，”海兹曼告诉记者。
中国当局为购买低排放汽车提供补贴，并发布政策要求中外汽车厂商满足严格的排放目标。海兹曼表示，没有电动汽车上市，这个目标很难实现。
大众汽车今年将在中国发布其纯电动汽车e-up，并计划明年发布电动版高尔夫以及混合动力版高尔夫GTE车型。
海兹曼表示，帕萨特和奥迪等其他品牌车型也将逐步实现电力驱动，最终普及到几乎所有车型。他表示，这得益于能够确保生产成本效益更高的汽车的特别发展战略。
“根据该战略，我们不需要不同的生产厂。电动版高尔夫能够和普通的高尔夫在同一厂家和生产线上生产，”他说道。“这是一项优势。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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