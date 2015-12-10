大众汽车称低报二氧化碳排放的汽车数量远少于预期（更新版）

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路透柏林12月9日 - 欧洲最大的汽车制造商--德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周三称，低报二氧化碳排放的汽车数量远少于当初的预期。这给正应对柴油汽车排放丑闻的该公司带来一些宽慰。

大众表示，内部调查显示，低报燃油用量与二氧化碳排放的汽车仅有3.6万辆左右，少于最初估计的大约80万辆。

该公司还称，发现没有证据显示二氧化碳排放数据被违法篡改。

“我们将此视为正面消息，并怀疑获利最终受到的负面影响将远低于此前预计的20亿欧元，”Evercore ISI分析师Arndt Ellinghorst称，其指的是大众对二氧化碳数据误报相关成本的最初预估。

大众汽车股价周三收高6.21%，报131.75欧元。

与此同时，大众汽车监事会正开会讨论9月启动的调查进展，此前公司承认在美国的柴油汽车尾气排放测试中作弊。两个月后，该公司承认低报柴油和汽油汽车二氧化碳排放量。

大众汽车集团首席执行官穆伦(Matthias Mueller)和董事长潘师(Hans Dieter Poetsch)将在周四1000GMT公布调查的中间结果。两位知情人士称，他们不会公布相关负责人的名字，但可能会解释公司为何没能发现这些不当行为。

虽然在大众目前面临的两宗丑闻中，低报二氧化碳排放量是较小的一宗丑闻，但部分分析师称这宗丑闻对销售的影响可能较大，因为车主对燃油效率的担忧可能甚于污染。

大众汽车表示，对碳排造假汽车数量的最初估计使用了“最糟糕的假设情境”，但情况并没有那么糟。

大众11月公布， 包括奥迪和斯柯达(Skoda)在内的集团品牌总计有130款汽车受到影响。

该公司周三称，最近的检测显示，仅有九款大众品牌的汽车二氧化碳排放量高于声明的水准。(完)