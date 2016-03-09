焦点：大众汽车面临德国安联起诉 排放丑闻或致大众裁员

路透沃尔夫斯堡3月8日 - 据知情人士对路透表示，德国保险商安联(ALVG.DE)计划起诉大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)，因该公司所持股票受大众柴油车排放丑闻影响大幅下挫。

如果胜诉，该案将使大众汽车承受更大财务压力；大众执行长周二称，该公司将面临“巨大而痛苦”的压力。

与此同时，该公司工会领导警告称，大众可能进行的裁员力度如何，将“完全”取决于美国针对排放舞弊案收取罚款的高低。

“如果史无前例的罚款危及到大众未来的生存，则将造成极大的社会影响，”工会主席Bernd Osterloh在沃尔夫斯堡的公司总部对逾两万名员工表示。

“排放门”丑闻已迫使前执行长下台，使德国最知名的这个公司品牌蒙羞，并导致大众股价自去年9月丑闻爆出以来累计下滑31%。大众(VOWG_p.DE)股价最新报112.3欧元。

根据汤森路透数据，安联环球投资(Allianz Global Investors)持有大众0.06%的优先股，以及仅10,000股普通股，损失大概860万欧元(950万美元)。

消息人士称，安联可能“在本月内”发起诉讼。安联在一份声明中说，尚未起诉大众汽车，但在考虑诉讼一事。

这将加剧大众汽车在德国面临的法律风险，大众汽车已经有数十起私人诉讼缠身。

不过这与大众汽车在美国可能面临的诉讼成本相比，却是小巫见大巫。美国司法部起诉大众汽车违反美国环境法，要求大众汽车支付460亿美元罚款。

在美国，针对大众汽车的诉讼已超过500起，而且仍有近60万辆受到影响的汽车尚待维修。

消息人士称，美国司法部根据1989年金融机构改革、复兴和强化法(Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act)，就柴油排放调查对大众汽车发出传票。由于正在进行的调查的敏感性，消息人士要求匿名。

大众汽车发言人Jeannine Ginivan拒绝就与监管机构之间的谈判发表评论，但称大众汽车“将继续与所有相关政府机构合作”。

华尔街日报周二稍早报导了上述传唤消息。

美国司法部、美国国家环境保护局(EPA)和加州空气资源局的和解谈判还在持续进行，可能包括买回车辆或给予修复的提议。

在美国之外，巴黎检察官办公室周二称，法国已对大众汽车涉嫌“严重诈欺”展开正式调查。

“在软件中做手脚以及由此造成的后果，会让我们忙上好些时候。”穆伦并称，公司将花好几年才能搞清此事对财务的所有影响程度。

大众汽车第二大股东--德国下萨克森州预计，未来几个月还有更多“令人不愉快的消息”浮现，但仍相信大众汽车的财务实力足以应对。

另一方面，德国检察官周二称，目前又针对另外11名员工，扩大排放丑闻的调查。

下萨克森州布伦瑞克的州检察官办公室官员Klaus Ziehe称，被调查的总人数现已从先前的六人增至17人。(完)