大众汽车称排放作弊处理报告无法迅速出炉

路透沃尔夫斯堡10月7日 - 大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)(VOWG.DE)周三在向德国监管部门和美国国会递交最新调查结果前几个小时表示，将花些时间彻查柴油排放测试作弊事件。

该公司承认在美国排放测试作弊两周多后，面临确定责任归属，说明如何处理装有违法软件的汽车，以及在欧洲是否作弊的压力。

“公司不会提供猜测性，或模糊不清的初步进展报告，”Hans Dieter Poetsch证实将接任公司董事长后在记者会上称。

他表示，“所以我们会花些时间取得切实可靠的结果，才能向你们提供全面的信息。”他拒绝回答任何提问。

周三稍晚，大众汽车向德国联邦运输管理处(KBA)递交计划，详述怎样让柴油汽车达到排放标准。运输部表示，大众向其保证会在截止日期前完成。

德国交通部长Alexander Dobrindt表示，当局正在研议是否对大众汽车提出额外的要求。

在写给美国国会监督委员会的证词中，大众汽车美国高管表示，公司已取消部分2016年款汽车的认证申请，因为一项软件特征本应向美国和加州监管部门披露为辅助排放控制装置(AECD)。

AECD是一个监管术语，其中包括减效装置(defeat device)，就像大众汽车承认2009-2015年款汽车所使用的软件对数。Michael Horn周四在国会作证时并未提供更多细节，但称大众汽车正与监管部门合作，继续认证进程。

根据周三公布的一封信件，美国参议院财务委员会的高级议员正在进行调查，以视大众汽车的产品是否不当享受了为奖励消费者购买环保型汽车所提供的税收减免措施。

德国下萨克森州(Lower Saxony)州长Stephan Weil否认对大众汽车反应过慢的看法。该州是大众汽车的第二大股东。

德国总理梅克尔亦向欧洲议会表示，她相信大众汽车正竭尽全力解决问题，同时敦促绿党不要借此谴责整个汽车行业。

“这让成千上万的欧洲民众面临失去工作的危险，”她表示。(完)