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国际财经 | 2015年 10月 13日 星期二 18:33 BJT

大众汽车将削减大众品牌年投资10亿欧元 以因应丑闻费用

路透柏林10月13日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)旗下最大汽车部门的一年投资金额将缩减10亿欧元(11.4亿美元)，并加速削减成本计划，以因应大众集团柴油排气舞弊丑闻的相关费用。

大众汽车周二亦表示，将大幅整顿大众品牌的车款策略。

大众汽车的消息人士上周五向路透表示，旗下销量及营收最大的部门今年可能落入亏损局面，因为势必要负担丑闻的一大部分费用。(完)

(编译 蔡美珍；审校)

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