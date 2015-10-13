大众汽车将削减大众品牌年投资10亿欧元 以因应丑闻费用

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林10月13日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)旗下最大汽车部门的一年投资金额将缩减10亿欧元(11.4亿美元)，并加速削减成本计划，以因应大众集团柴油排气舞弊丑闻的相关费用。
大众汽车周二亦表示，将大幅整顿大众品牌的车款策略。
大众汽车的消息人士上周五向路透表示，旗下销量及营收最大的部门今年可能落入亏损局面，因为势必要负担丑闻的一大部分费用。(完)
(编译 蔡美珍；审校)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。