大众汽车排放丑闻和解一事取得重大进展--美国联邦法官

路透旧金山/华盛顿5月24日 - 美国一位联邦法官周二表示，德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)已经取得重大进展，有望在下月同车主以及美国政府就其柴油车排放丑闻达成最终和解。

不过，一些重大问题依然存在，包括大众汽车因违反美国空气保护规定而需向联邦及各州监管机构支付多高的罚款，罚金可能数以十亿美元计。此外司法部也正对该公司展开刑事调查。

美国旧金山地区法官Charles Breyer重申，和解方案将包括对48.2万辆问题汽车的车主给予大量金钱补偿。这些汽车的排放最高达到法律规定标准的40倍。

Breyer在简短的庭审中称，车主的代理律师、美国司法部、国家环境保护局(EPA)、联邦贸易委员会、加州政府以及大众公司最晚6月21日将提交最终和解提议。

“各方...报告称，在上次庭审后的一个月里，他们每日为完成协议进行了大量工作，现已取得重大进展，最重要的是，不会错过法庭规定的最后期限，”Breyer说。

美国方面的和解还将包括一项应对过量废气排放的环境整治基金，以及促进绿能汽车技术的基金。

代表美国车主的首席律师Elizabeth Cabraser及大众汽车一名发言人均表示，各方乐见和解案的持续进展，并计划下个月完成协议。

Breyer称将继续进行工程研究和测试，以解决八万辆较大型3.0公升汽车车主面对的问题，但未提供时间表。

6月21日期限后协议有一段向公众征求意见期间，且需获得最终司法批准，时间可能是在7月26日的听证。

大众汽车周二股价收高4%。

但仍有诸多棘手问题尚待解决，包括大众汽车买回的汽车何去何从，以及该公司将如何处理买回，且如果美国国家环境保护局(EPA)允许的话，要如何修理调整。(完)