大众汽车工程师在美国柴油排放调查中认罪

路透底特律/华盛顿9月9日 - 一名德国大众汽车(VOWG_p.DE)工程师周五承认协助公司回避美国的排放标准，该名工程师的律师称他将与联邦当局配合进行刑事调查。

自1983年以来就在大众汽车服务的James Liang，是开发柴油引擎工程师团队的一员，这个团队所开发的柴油引擎遭控图谋资料造假，并违反美国清净空气法律。在涉入这起柴油排放诈欺案的人员中，他是首位遭到刑事指控的人。

Liang现年62岁，现住在加州Newbury Park，他周五到底特律的地方法院出庭，并签署认罪协议，当中包含了配合政府调查条款。

起诉书中指出，Liang与大众汽车前任及现任员工合谋利用软件误导美国政府，这套软件让大众汽车可以在美国销售高于排放标准的柴油引擎车款。美国联邦监管机构将该软件称之为“减效装置”(defeat device)。

“我知道大众汽车并未向美国监管机关披露减效装置的存在，”Liang在法庭上表示。他的律师Daniel Nixon在听证会后表示，他的客户觉得“悔不当初”。

Liang可能面临最高五年徒刑，但如果政府后发现他的供词对调查有实质帮助，刑度有可能大幅减轻。

大陪审团6月对Liang起诉，但起诉书直至周五才公诸于众。

大众汽车发言人Jeannine Ginivan拒绝就起诉书置评。“大众汽车正持续与美国司法部配合，”她表示。(完)