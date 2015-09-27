大众丑闻爆出后 欧盟可能进行更严格的排放检测--官员

路透柏林9月26日 - 欧盟高层官员表示，继德国大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)(VOWG_p.DE)丑闻曝光后，欧盟可能采取更加严格的汽车尾气排放检测。

大众汽车周五任命公司元老级人物穆勒(Matthias Mueller)出任首席执行官(CEO)，希望解决这场被董事长称为“道德与政治灾难”的危机。

与此同时，瑞士当局表示，将暂停销售可能带有排放检测作弊装置的大众柴油车，其中包括2009-2014年期间生产的奥迪、西雅特、斯柯达和大众品牌汽车。他们表示，受影响车辆可能有18万辆。

欧盟执委会第一副主席蒂默曼斯表示，大众汽车的老板们需要全盘交待欺诈问题。“我们必须停止欺诈，为此必须查清真正原因，”他在南德日报(Suddeutsche Zeitung)周六刊登的评论文章中这样说道。

他指出，欧盟可能修改有关法律，实施更为严格的排放检测。

德国环境部长Barbara Hendricks也表示，欧盟及其成员国正在考虑更严格的规定。

“目前我们正在布鲁塞尔拟定新的、诚实的检测方法，”她在德国商报(Handelsblatt)即将在周一刊登的专访中这样说道。

“我们不能只依赖试验室的检测，”她补充说，未来的检测应该更加侧重于普通道路环境。

大众汽车承认在柴油车中使用了在排放检测中作弊的软件，之后可能面临美国国家环境保护局(EPA)开出的180亿美元罚单。

该公司表示，全球有1,100万辆汽车安装了这类可以在美国检测中作弊的软件。全球许多国家的监管部门和检察官正在调查此案，消费者和投资者也准备诉诸法律，全球汽车市场亦受到影响，制造商担心柴油车销售下滑并将面临更为严格的检测。

EPA周五通知车辆制造商，可能要求对“所有车辆”更多检测，以确定在普通道路环境下是否符合排放标准。(完)