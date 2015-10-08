大众汽车在欧洲有启用排放诈欺软件--南德日报

路透法兰克福10月8日 - 南德日报周四报导引述大众(福斯/Volkswagen)汽车(VOWG_p.DE)说法指出，该公司在欧洲的柴油车有用上排气检验作弊的软件。

这家德国汽车制造商上月承认在美国排放测试中作弊，之后并称全球约有1,100万辆车安装有该软件。但该公司并未明说这个软件是否有在美国以外的地方启用。

报导引述大众汽车的说法指出，该公司如今知道这套软件会辨识美国和欧洲的测试程序。

目前还未能联系上大众汽车就此报导发表评论。(完)