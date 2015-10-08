大众汽车在欧洲有启用排放诈欺软件--南德日报

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福10月8日 - 南德日报周四报导引述大众(福斯/Volkswagen)汽车(VOWG_p.DE)说法指出，该公司在欧洲的柴油车有用上排气检验作弊的软件。
这家德国汽车制造商上月承认在美国排放测试中作弊，之后并称全球约有1,100万辆车安装有该软件。但该公司并未明说这个软件是否有在美国以外的地方启用。
报导引述大众汽车的说法指出，该公司如今知道这套软件会辨识美国和欧洲的测试程序。
目前还未能联系上大众汽车就此报导发表评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
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