大众汽车10月欧洲销量和市场份额均下滑 排放丑闻影响初显

路透米兰11月17日 - 周二公布的行业数据显示，10月大众汽车(VOWG_p.DE)在欧洲的销量和市场份额双双下滑，因排放丑闻开始产生影响，而与此同时欧洲整体汽车市场仍继续成长。

根据欧洲汽车制造商协会(Association of European Carmakers，ACEA)公布的数据，10月在欧盟和欧洲自由贸易联会(European Free Trade Association)大宗交易中登记的新乘用车数量较上年同期增长2.7%至114万辆。

尽管如此，作为欧洲最大汽车厂商的大众汽车集团销量却下降0.8%，其欧洲市场份额也下滑至25.2%，低于上年同期的26.1%。

该公司的大规模市场品牌上月销售下滑，西雅特(Seat)销量减少11.2%，斯柯达(Skoda)下降2.9%，大众(VW)品牌也减少了0.4%。

不过，高档车品牌奥迪(Audi)和保时捷(Porsche)仍取得不错的增长，销量分别增加3.5%和13.3%。

由于汽车的交货时间通常在购买决定作出之后的几周，因此大众排放丑闻的影响预计会在11月的登记数字中更加明显。(完)