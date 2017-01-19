大众汽车前CEO文德恩称柴油车排放丑闻他并非早就知情

路透柏林1月19日 - 大众汽车(Volkswagen)前首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)向德国国会议员表示，在公司正式承认有系统性排放造假之前，他并不知道有这件事。

他在向德国议会说明大众汽车排放不合规问题时表示，“我并非事先知情。”

在议员质询文德恩之际，各界质疑这位前首席执行官及其他公司高层是在何时知道柴油车排放造假，以及他们为何选择早一步告知投资人。

“我自己也在寻找令人满意的解释，”文德恩表示，这是他在2015年9月22日发表电视声明之后首度公开发言，而在他发表电视声明的次日他就辞去了大众汽车的首席执行官职务。

投资者可能在密切关注文德恩的证词，以期寻找他本人何时知晓排放造假的相关线索。由于排放丑闻爆发后股价大跌，大众汽车面临投资者的88亿欧元(93.6亿美元)的赔偿要求。

大众汽车曾表示，其执委会一直到2015年8月才知晓排放软件违规事宜，并且在9月初正式向美国当局做了报告。

在被问及是否认为柴油排放作假仍会只归咎于少数几位工程师时，文德恩承认知情员工并非少数，不过他表示他不清楚有多少人涉入。

在被问及他本人为何没有在更早时间知晓此事时，文德恩称：“软件应用是引擎开发工作中一个非常特别的领域。”

本月稍早，大众汽车向美国检察机构承认，有约40位雇员删除了数千份相关文件，以向监管当局隐瞒排放造假事件。(完)