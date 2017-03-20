大众前董事长皮耶希商谈出售保时捷股份事宜

2017年3月7日，瑞士日内瓦，第87届日内瓦国际车展上的保时捷logo。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透柏林3月17日 - 大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)前任董事长皮耶希(Ferdinand Piech)正在商谈出售其手中保时捷汽车控股公司(Porsche SE)(PSHG_p.DE)股份一事，交易将引起这家控制着大众汽车的公司股权重组。

保时捷和皮耶希家族通过保时捷汽车控股公司掌握着大众汽车52.2%的具有投票权的股份。眼下大众汽车仍在处理柴油车排放丑闻的相关影响。

保时捷汽车控股公司周五在声明中称，两大家族正在商谈购买皮耶希手中保时捷相当大一部分股份事宜，证实了德国《明镜》周刊(Der Spiegel)的报导。皮耶希持有保时捷14.7%的股份。

“保时捷汽车控股公司股东结构是否真的会发生上述变化目前还是个未知数，”公司在一份英文声明中称。

大众汽车没有置评。

保时捷和皮耶希家族对于皮耶希手上的保时捷股票有优先购买权。以当前市场价格计算，这部分股票价值略超过10亿欧元(11亿美元)。

杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心主任Ferdinand Dudenhoeffer认为，保时捷和皮耶希家族料不会动用金融手段融资进行本次股权收购，预期会有行业投资者会抓住机会，譬如大众汽车的两家中国合资方--一汽集团和上汽集团(600104.SS)。

保时捷股价周五收跌1.8%报50.96欧元，盘中在保时捷公布声明后一度涨0.20欧元。大众汽车股价收跌1.3%报138.40欧元，声明公布后的涨幅达到约0.30欧元。

皮耶希的退出可能让投资者冀望，大众最终将会摆脱投资者所谓的功能障碍结构。公司在这种结构下受制于权力很大的工会以及下萨克森州，后者持有20%的具有否决权的少数股权。

“如果行业投资者介入，公司持有者和投资者就可能形成双重压力，要求改变现状，”Dudenhoeffer说。“对大众汽车而言，这或许是一个机会，至少能把自己从工会和下萨克森州的牢牢控制中解放出来。”(完)