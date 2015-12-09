大众汽车遭富时罗素社会责任指数除名

路透伦敦/柏林12月8日 - 指数供应机构富时罗素已将大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)从富时社会责任指数(FTSE4Good)中除名，因大众汽车爆出排放作弊丑闻。这项持续性的系列指数广受外界关注。

FTSE4Good指数包含一些符合特定的环保、社会与治理(ESG)标准的企业。富时罗素表示，全球有超过100家客户将其对这些企业的研究，作为投资的决策参考。

“我们认为这家公司在汽车废气排放方面，透过软件(软体)应用程式(程序)的设计，规避测试要求，误导政府机关与消费者，”富时罗素在声明中表示。

“透过富时的争议监控(Controversy Monitor)，对大众汽车的危机或争议严重程度、该公司的因应方式、以及事件对全行业的影响程度进行评估后，做出除名决定，”声明中表示。

根据富时罗素，FTSE4Good指数的订户包括50家机构投资者，其中不乏全球顶尖的资产管理公司。

富时罗素表示，被除名的公司至少两年内不得重新纳入。除名在2015年12月21日生效。

在此之前，大众汽车已被穆迪、惠誉与标准普尔等评级机构调降债信评级。

此外，美国一个负责整合相关诉讼的司法小组周二表示，针对大众汽车利用软件规避排放限制的超过500宗民事诉讼，将由一名联邦法官在美国加州展开聆讯。(完)