大众汽车遭富时罗素社会责任指数除名

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦/柏林12月8日 - 指数供应机构富时罗素已将大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)从富时社会责任指数(FTSE4Good)中除名，因大众汽车爆出排放作弊丑闻。这项持续性的系列指数广受外界关注。
FTSE4Good指数包含一些符合特定的环保、社会与治理(ESG)标准的企业。富时罗素表示，全球有超过100家客户将其对这些企业的研究，作为投资的决策参考。
“我们认为这家公司在汽车废气排放方面，透过软件(软体)应用程式(程序)的设计，规避测试要求，误导政府机关与消费者，”富时罗素在声明中表示。
“透过富时的争议监控(Controversy Monitor)，对大众汽车的危机或争议严重程度、该公司的因应方式、以及事件对全行业的影响程度进行评估后，做出除名决定，”声明中表示。
根据富时罗素，FTSE4Good指数的订户包括50家机构投资者，其中不乏全球顶尖的资产管理公司。
富时罗素表示，被除名的公司至少两年内不得重新纳入。除名在2015年12月21日生效。
在此之前，大众汽车已被穆迪、惠誉与标准普尔等评级机构调降债信评级。
此外，美国一个负责整合相关诉讼的司法小组周二表示，针对大众汽车利用软件规避排放限制的超过500宗民事诉讼，将由一名联邦法官在美国加州展开聆讯。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。