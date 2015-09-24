焦点：大众汽车丑闻对德国经济的威胁或大于希腊危机

图中为一辆大众汽车车轮上的大众标识。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透柏林9月23日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)的尾气排放作弊丑闻已经撼动德国企业与政治基础，分析师警告称，此次危机有可能演变为德国经济的最大威胁。

大众汽车为德国最大汽车制造商，也是德国最大的企业主之一，光是德国境内就有超过27万名员工，这还不包括大众汽车供应商的员工。

大众汽车执行长文德恩周三辞职，为柴油车尾气排放测试造假的丑闻付出代价；分析师目前正在评估事件对原本健全的德国经济的冲击。

“对德国经济而言，大众汽车一夕之间成为比希腊债务危机还大的下行风险，”ING首席分析师Carsten Brzeski对路透表示。

“如果大众汽车未来几个月在美国的销售量狂泻，遭受冲击的将不只是公司本身，整体德国经济也无法幸免，”他表示。

大众汽车去年在美国售出近60万辆车，约占其全球销量950万辆的6%。

美国国家环境保护局(EPA)表示，该公司可能面临最高达180亿美元的罚款，金额比其去年全部营业利润还高。

尽管公司现持有的210亿欧元(240亿美元)现金超过了最高罚款金额，但丑闻已引发大量裁员的忧虑。

对德国政府来说，更广泛的疑虑是，戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)等其他汽车制造商恐受大众汽车事件的波及。没有迹象显示这两家公司有不当行为，部分分析师说，更广泛的影响将有限。

尽管围绕大众汽车的危机延烧，德国政府周三表示，汽车业仍是经济的“重要支柱”。

“汽车业在德国是高度创新且非常成功的行业，创造许多就业机会，”经济部一发言人士说。

但分析师警告称，正因为德国如此仰赖汽车业，因此该行业才可能威胁到今年1.8%的经济增长预估；该国本已不得不面对中国经济放缓带来的影响。

“如果汽车销量下滑，也可能打击供应商，从而影响整体经济，”柏林DIW智库的行业专家Martin Gornig告诉路透。

2014年，德国汽车业雇员约有775,000名，约占该国劳动力人群的2%。

此外，汽车和汽车配件是德国最成功的出口品，该行业2014年向海外客户出售了价值逾2,000亿欧元(2,250亿美元)的产品，占德国总出口的近五分之一。

“这就是为什么说这个丑闻不是件小事的原因。德国经济因此遭受到了核心打击，”德国IW经济研究院的主管Michael Huether说。

**“德国制造”**

然而，也有声音指出，不应该夸大那对整体德国经济的影响。

“我不认为整个德国汽车业会受到连累，”德国商业银行首席经济学家Joerg Kraemer对路透表示。

“不会只因为一家公司就出现经济衰退，”Joerg Kraemer补充说。

德国外贸协会(BGA)也试图安抚公众，它表示，没有迹象显示海外客户在开始质疑德国公司的质量和可靠度。

“目前没有出现对‘德国制造’产品的怀疑态度，”BGA董事总经理Andre Schwarz对路透表示。

但他承认，德国企业出现一定程度的担忧，他们担心大众排放作弊丑闻有可能对他们的业务产生多米诺骨牌效应，损害口碑良好的‘德国制造’的名声。(完)