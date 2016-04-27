大众汽车挤下丰田汽车 第一季全球销售量称冠

路透柏林4月26日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)趁着对手丰田汽车(7203.T)接连遭受生产线停工打击，登上第一季全球汽车销量冠军。

丰田汽车发言人周二称，该公司1-3月全球销量下滑2.3%至246万辆。而还在努力摆脱排放造假丑闻的大众汽车，本月稍早时公布集团销量增加0.8%至251万辆。

通用汽车(GM.N)同期销量受拉美市场拖累也下滑，减少2.5%至236万辆。

大众汽车全球的集团销量目前为止尚未被柴油排放造假丑闻打垮，主要受惠于豪华车系奥迪和保时捷、以及捷克品牌Skoda的需求强劲。

大众上周公布，由于为柴油车排放测试造假丑闻拨备162亿欧元(183.1亿美元)，公司录得创纪录亏损，同时预计2016年交付量将齐平去年的993万辆。

2月日本国内装配厂停工一周后，丰田汽车本月稍早又称，日本工厂生产大多将再暂停一周，因日本南部发生的地震导致零件短缺。

今年迄今，日本国内生产占丰田全球生产的约40%，而在日本生产的汽车有近一半都将出口海外。(完)