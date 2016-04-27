大众汽车挤下丰田汽车 第一季全球销售量称冠

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透柏林4月26日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)趁着对手丰田汽车(7203.T)接连遭受生产线停工打击，登上第一季全球汽车销量冠军。
丰田汽车发言人周二称，该公司1-3月全球销量下滑2.3%至246万辆。而还在努力摆脱排放造假丑闻的大众汽车，本月稍早时公布集团销量增加0.8%至251万辆。
通用汽车(GM.N)同期销量受拉美市场拖累也下滑，减少2.5%至236万辆。
大众汽车全球的集团销量目前为止尚未被柴油排放造假丑闻打垮，主要受惠于豪华车系奥迪和保时捷、以及捷克品牌Skoda的需求强劲。
大众上周公布，由于为柴油车排放测试造假丑闻拨备162亿欧元(183.1亿美元)，公司录得创纪录亏损，同时预计2016年交付量将齐平去年的993万辆。
2月日本国内装配厂停工一周后，丰田汽车本月稍早又称，日本工厂生产大多将再暂停一周，因日本南部发生的地震导致零件短缺。
今年迄今，日本国内生产占丰田全球生产的约40%，而在日本生产的汽车有近一半都将出口海外。(完)
(编译 李婷仪/许娜；审校 陈宗琦/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。