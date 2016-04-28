大众汽车执行长称虽经历排放丑闻 但2016年仍将强劲成长

路透德国沃尔夫斯堡4月28日 - 大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)表示，今年营运事业仍有机会录得强劲增长，尽管该公司仍在应对柴油车排气丑闻及进行策略调整。

穆伦周四在大众汽车(VOWG_p.DE)的财报记者会上表示，旗下个别品牌及整个集团在“全力推动”削减成本，重申营业利润率将介于5-6%，去年经特别项目调整后的营业利润率为6%。

大众汽车称，核心品牌紧缩行动令获利受到压抑，核心品牌去年营业利润下滑15%至21亿欧元，利润率从2014年的2.5%下滑至2%，远低于6%的目标。

“我们认为2016年大众集团产品需求又将迎来强劲的一年，”穆伦称，他并称公司在处理排放丑闻上逐渐有了进展。(完)