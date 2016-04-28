大众汽车执行长称虽经历排放丑闻 但2016年仍将强劲成长

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透德国沃尔夫斯堡4月28日 - 大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)表示，今年营运事业仍有机会录得强劲增长，尽管该公司仍在应对柴油车排气丑闻及进行策略调整。
穆伦周四在大众汽车(VOWG_p.DE)的财报记者会上表示，旗下个别品牌及整个集团在“全力推动”削减成本，重申营业利润率将介于5-6%，去年经特别项目调整后的营业利润率为6%。
大众汽车称，核心品牌紧缩行动令获利受到压抑，核心品牌去年营业利润下滑15%至21亿欧元，利润率从2014年的2.5%下滑至2%，远低于6%的目标。
“我们认为2016年大众集团产品需求又将迎来强劲的一年，”穆伦称，他并称公司在处理排放丑闻上逐渐有了进展。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。