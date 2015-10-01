大众汽车因应丑闻冲击 冻结部分招聘并裁减工厂轮班

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月30日 - 大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)(VOWG.DE)为因应柴油车排放测试作弊丑闻的冲击，已冻结金融业务部门的招聘，同时裁减德国引擎生产厂一个轮班。
熟知内情的一名消息人士对路透记者表示，大众汽车高级官员周三晚间将检讨内部调查的初步结果；在美国传出的尾气排放测试作弊丑闻，已令有78年历史的大众汽车陷入公司史上最大危机。
消息人士称，大众汽车监事会的执委会在沃尔夫斯堡的集团总部召开会议，会中也将为由美国众达(Jones Day)法律事务所执行的外部调查做准备，该事务所一名官员亦参与此次会议。
大众汽车金融服务周三表示，已冻结部门招聘至今年底，该部门负责购车者车贷业务，以及车队运营商的租赁业务。
“我们是因应目前的状况，纯粹是预防性举措，”一名发言人士表示。
大众汽车也裁减Salzgitter引擎工厂每周一个轮班，这个轮班原本是为了因应需求增加而设置。
上周五接替文德恩(Martin Winterkorn)的新任执行长穆勒(Matthias Mueller)已承诺追究责任，创立新的企业文化。
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周三表示，这场危机并不会危及德国经济，但也称：“大众汽车最终将不再是以前的大众汽车了。结构面将发生许多改变。”
许多车商担心此次危机可能衍生更多更耗费成本的监管规范，冲击柴油汽车的销售。(完)
编译 陈宗琦；审校 孙茉莉
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。