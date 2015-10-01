大众汽车因应丑闻冲击 冻结部分招聘并裁减工厂轮班

路透柏林9月30日 - 大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)(VOWG.DE)为因应柴油车排放测试作弊丑闻的冲击，已冻结金融业务部门的招聘，同时裁减德国引擎生产厂一个轮班。

熟知内情的一名消息人士对路透记者表示，大众汽车高级官员周三晚间将检讨内部调查的初步结果；在美国传出的尾气排放测试作弊丑闻，已令有78年历史的大众汽车陷入公司史上最大危机。

消息人士称，大众汽车监事会的执委会在沃尔夫斯堡的集团总部召开会议，会中也将为由美国众达(Jones Day)法律事务所执行的外部调查做准备，该事务所一名官员亦参与此次会议。

大众汽车金融服务周三表示，已冻结部门招聘至今年底，该部门负责购车者车贷业务，以及车队运营商的租赁业务。

“我们是因应目前的状况，纯粹是预防性举措，”一名发言人士表示。

大众汽车也裁减Salzgitter引擎工厂每周一个轮班，这个轮班原本是为了因应需求增加而设置。

上周五接替文德恩(Martin Winterkorn)的新任执行长穆勒(Matthias Mueller)已承诺追究责任，创立新的企业文化。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周三表示，这场危机并不会危及德国经济，但也称：“大众汽车最终将不再是以前的大众汽车了。结构面将发生许多改变。”

许多车商担心此次危机可能衍生更多更耗费成本的监管规范，冲击柴油汽车的销售。(完)