焦点：大众汽车看到走出困境希望与美国和解及新商业计划奠定基础

2016年4月22日在沃尔夫斯堡拍到的大众汽车总部的公司标识。 REUTERS/Hannibal Hanschke

路透德国沃尔夫斯堡4月28日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)周四表示，上周与美国当局达成和解之后，看到了走出困境的希望。继去年大众被曝出操纵汽车排放测试数据的丑闻之后，该公司仍在艰难修复受损的声誉。

大众称，达成和解、削减成本以及定于今年稍晚实施的新商业计划将为走出去年的纪录亏损局面打下基础。大众是欧洲最大的汽车制造商。

该公司表示，除了为诉讼和汽车修理准备的180亿美元之外，成本费用可能进一步上升，尤其是来自美国司法部当前正在进行的调查。

但大众高管在公布2015年详细财报时明显比去年12月集体面对媒体时显得更加放松，称不打算出售集团资产，而且认为现有的准备金已经足够。

“我们一致认为我们可以成功，我们有潜力...我们必须做足功课、清理遗留问题，然后就能再次前行，”大众汽车财务长Frank Witter表示。

首席执行官穆伦(Matthias Mueller)表示，本周在汉诺威工业博览会上与美国总统奥巴马会晤时，他已就排放测试作弊问题亲自道歉，而且该公司可满怀信心期待未来与美国当局的对话。

分析师称，大众未来面临巨大挑战，该公司既要在工会反对的情况下努力削减表现欠佳“大众”品牌的成本，又要努力改革一个高度集中化的公司结构--这种结构导致管理松散、新款车型推出延迟。

但考虑到大众股价自丑闻曝光以来仍跌约20%，一些分析师认为，风险平衡已经改变。

“上周以来，柴油车相关不确定性已明显降低，”瑞银分析师称，他们对大众股票的评级为“买进”。

“在效能指标提振下，大众品牌利润率将愈发明显地反弹，应该能进一步推升股票表现，”他们补充道。

大众汽车股价周四收高2.1%。

**新商业计划**

穆伦表示，集团正在全面实施成本削减。财务长Witter也宣称，预计大众汽车品牌在第一季就能回归盈利。

公司称，业务架构的整顿改善以及旗下品牌的效率提升，有望在2017年前全部落实到位，新的商业策略将在6月宣布，届时将阐述公司直至2025年的经营目标和重点。

新计划还特别着重于促进电动车和数字化服务的发展。

穆伦称，他正在与第三方洽商，旨在推出全新的数字化业务，但他拒绝就此提供细节，只是透露谈判对象不是苹果和谷歌。（完）