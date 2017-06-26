大众汽车核心部门裁员速度快于原先计划--人力资源负责人

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透德国沃尔夫斯堡6月23日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)人力资源负责人表示，该公司核心部门的裁员速度快于原先计划，帮助核心品牌部门在振兴业务所需的成本削减方面取得进展。
这家全球最大的汽车生产商正在对其营收最大的部门进行全面调整，以便产生资金用于投资电动汽车和无人驾驶技术。该公司目前正竭力应对尾气排放造假丑闻的打击。
集团人力资源负责人Karlheinz Blessing在接受路透采访时说，自去年11月与工会签署来之不易的复兴计划以来，逾7,500名工人已接受了提前退休计划，在同意于2020年之前接受提前退休计划的9,300人中约占80%。
Blessing还称，为了控制对该计划的需求，大众汽车已限定7月31日为1955-1960年出生的工人和管理人士接受提前退休计划的最后期限。
大众汽车也在迅速推进淘汰临时岗位的计划。Blessing说，核心大众品牌部门目前已将临时岗位数从复兴计划启动时的6,500个削减至约2,600个，并计划在年底进一步削减至1,000个左右。
该公司的目标是到2020年本土市场不再有临时岗位。
管理层和工会之前同意削减至多23,000个岗位，但同时将在电池生产和移动服务领域创造9,000个新岗位。
Blessing说，员工总人数可能会因“自然”人员流动以及买断计划而进一步减少。该公司尚未提出买断计划。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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