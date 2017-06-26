大众汽车核心部门裁员速度快于原先计划--人力资源负责人

路透德国沃尔夫斯堡6月23日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)人力资源负责人表示，该公司核心部门的裁员速度快于原先计划，帮助核心品牌部门在振兴业务所需的成本削减方面取得进展。

这家全球最大的汽车生产商正在对其营收最大的部门进行全面调整，以便产生资金用于投资电动汽车和无人驾驶技术。该公司目前正竭力应对尾气排放造假丑闻的打击。

集团人力资源负责人Karlheinz Blessing在接受路透采访时说，自去年11月与工会签署来之不易的复兴计划以来，逾7,500名工人已接受了提前退休计划，在同意于2020年之前接受提前退休计划的9,300人中约占80%。

Blessing还称，为了控制对该计划的需求，大众汽车已限定7月31日为1955-1960年出生的工人和管理人士接受提前退休计划的最后期限。

大众汽车也在迅速推进淘汰临时岗位的计划。Blessing说，核心大众品牌部门目前已将临时岗位数从复兴计划启动时的6,500个削减至约2,600个，并计划在年底进一步削减至1,000个左右。

该公司的目标是到2020年本土市场不再有临时岗位。

管理层和工会之前同意削减至多23,000个岗位，但同时将在电池生产和移动服务领域创造9,000个新岗位。

Blessing说，员工总人数可能会因“自然”人员流动以及买断计划而进一步减少。该公司尚未提出买断计划。(完)