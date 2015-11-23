大众汽车削减2016年投资计划 美国又曝出7.5万辆车排放超标

路透德国沃尔夫斯堡/华盛顿11月20日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)周五将2016年的投资计划削减了10亿欧元(11亿美元)，由于美国又发现数万辆汽车也存在问题，该公司排放造假的影响范围进一步扩大。

美国国家环境保护局(EPA)周五称，大众汽车告诉美国监管机构，大型豪华车和SUV的排放问题还涉及到7.5万辆汽车，最早追溯到2009年。

这次信息披露使丑闻的影响范围扩大，此前受影响的主要是排量较小的大众市场轿车，这表明奥迪和大众品牌的工程师可能都在排放问题上造假。

周五稍早，大众汽车监事会表示，将把2016年的不动产、工厂和设备方面的投资支出控制在120亿欧元左右(128亿美元)，较此前大约130亿欧元的投资计划下降约8%。

自9月承认在美国出售的48.2万辆2.0排量的柴油车排放数据上造假以来，大众汽车一直在应对该公司78年历史上最严重的危机。

美国国家环境保护局(EPA)称，最新披露的情况牵涉到总共85,000辆汽车，包括使用柴油的2016款奥迪A6 Quattro、A7 Quattro、A8、A8L、Q5、保时捷卡宴以及大众途锐(Volkswagen Touraeg)。

分析师曾表示，这起丑闻或令公司在罚金、诉讼以及车辆改装方面花费400亿欧元或者更多。

Kelley Blue Book的资深分析师Karl Brauer表示，不断扩大的丑闻“使得大众汽车摆脱负面头条新闻并开始重建过程的能力放慢”。

“我们在不确定和变化的环境下运营，我们正在做出回应。我们将严格优先保障所有的计划内投资...而不是绝对必要的事情则会取消或推迟，”大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)在公告中表示。

这是2009年金融危机高潮以来大众汽车首次削减资本开支。

前几年大众汽车一直公布未来数年的投资计划，但周五时大众汽车只给出了明年的投资计划，而且没有给出研发方面的投资数字。

鉴于在大规模品牌市场的利润率落后于竞争对手，部分分析师长期以来曾敦促大众汽车减少开支、提高效率。

分析师们认为，此次排放丑闻或提供一个机会，让管理层推进有可能被工会所拒绝的改革措施，最终提升大众汽车股价。(完)