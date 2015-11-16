大众品牌CEO称没有证据显示大众有其他欺诈行为--报载

路透柏林11月13日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)乘用车品牌执行长 Herbert Diess表示，他认为没有证据显示大众在柴油车排放和二氧化碳操纵之外有进一步违规行为；该公司还公布自爆出丑闻以来首次出现月度销量下滑。

在德国新闻机构DPA上周五发表的对他和大众工会主席Bernd Osterloh的联合访谈中，Herbert Diess还称，他认为长期员工不会面临因排放丑闻而被裁员的威胁。

大众汽车高管和工人代表正在磋商如何平衡支出削减和未来投资的问题，他们或将面对上十亿欧元的罚款、诉讼以及车辆整修费用。

大众汽车消息人士之前表示，Diess正在考虑裁撤临时员工。

Osterloh还表示，员工奖金也不会是去年的水平。

大众汽车10月的销售数字显示，丑闻造成了一些影响，大众品牌该月销售较上年同期下滑5.3%，此前9月已下降4%。

大众汽车表示，包含捷克品牌斯柯达(Skoda)与豪华汽车品牌奥迪(Audi)在内的集团销售，也滑落3.5%至831,300辆，为连续第七个月下滑。

“公司上下都在努力恢复消费者对我们品牌与产品的信任，”大众品牌销售主管Juergen Stackmann表示。

Diess在DPA的采访中表示，大众汽车国内订单有所增长，但南欧、英国与其他部分海外市场则下滑。

他表示，公司目标在于重建消费者的信赖，对大众车主的补偿措施，将依据不同市场的要求分别拟定。(完)