大众汽车称排放检测作弊案的调查恐需数月之久

2015年9月29日在波黑拍到的大众与奥迪标识。 REUTERS/Dado Ruvic

路透柏林10月1日 - 德国大众汽车周四表示，针对该公司汽车尾气排放检测进行的调查，所需时间可能比预想要长，这给公司的客户、股东和员工带来长达数月的不确定前景。

公司监事会在周三晚间经过七小时会议后表示，“至少要数月时间”才能完成调查，其中包括众达国际法律事务所进行的一项外部调查。

因此，监事会提议取消不到一周前宣布召开的11月9日股东大会，以便讨论危机问题。

两位与监事会接近的消息人士告诉路透，公司正在寻求多种途径降低成本并提高现金流，以支应监管机构开出的罚单。

一位消息人士称，如果成本超过“临界水平”，有可能售股筹资，不过他没有对此给予说明。

大众汽车拒绝置评。

**付出代价**

大众汽车已拨备65亿欧元(72亿美元)做为丑闻善后的成本，但部分分析师认为，最终的数字可能远高于此。

消息人士表示，监事会正在寻求节省开支之道，避免公司信用评级遭到调降；评级若遭调降，可能导致公司借贷成本升高。

不过消息人士也称，即便有分析师呼吁大众汽车出售卡车业务或Bugatti、Ducati与Lamborghini等品牌，该公司并未讨论出售资产。

“大众汽车的资产负债表相当健全，但对金融与信用评级的态度也相当保守，”Bernstein分析师Max Warburton本周在一份研究报告中表示，“我们认为如果现金成本超过100亿欧元，很有可能进行筹资。”

Warburton指出，大众汽车在第二季底仍有176亿欧元现金，外加150亿的可流通证券。但他也说，大众汽车过去曾表示，至少要有100亿欧元的净现金以维持营运。

Warburton表示，根据公司现有的规定，大众汽车可以发行约80亿欧元、不具投票权的优先股。若超出此水准，就必须发行普通股，这就要由大众的两大股东--皮耶希(Piech)-保时捷家族与德国下萨克森州出资。(完)