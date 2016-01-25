大众汽车调查发现排放造假在引擎开发部门不是秘密-报载

路透法兰克福1月22日 - 南德日报(Suddeutsche Zeitung)周五报道引述大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)内部调查结果指出，开发软件以在排放测试中瞒骗过关一事，在引擎开发部门中早已是公开的秘密。

根据该报与地区性广播公司NDR及WDR的调查，该部门当中处理排放问题的多位主管及员工都知道或涉入研发“诈骗装置”。

南德日报称，该部门有着集体保密文化，最早于2006年该部门就曾公开讨论安装诈欺软件。

报道中称，当中有例外情形，一名曾经参与诈欺行动、并将证据交给大众汽车聘雇的调查人员的告密者，曾经在2011年向部门以外高阶主管提出警示。

报道称，该名主管并未做出反应。

一名大众汽车发言人周五拒绝就他所谓的“揣测”做出评论，称调查还在持续进行中；大众汽车聘雇美国Jones Day法律事务所进行调查。

路透在周五稍晚与Jones Day慕尼黑办公室进行联系，得到的答复是发言人已经下班。(完)