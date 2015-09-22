焦点：大众汽车股价因排放检测丑闻暴跌 美国将扩大调查

图中为大众汽车公司标识及美国国旗。 REUTERS/Mike Blake

路透柏林/华盛顿9月21日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG.DE) (VOWG_p.DE)股价周一下挫近20%，此前其承认曾在美国操纵柴油车尾气排放测试，美国当局称将把调查范围扩大到其他车企。

德国官员敦促大众彻底处理好此事，并称将调查欧洲是否也存在排放数据造假问题。德国官员担心排放数据造假丑闻将有损德国汽车业。

“你们会理解我们在担心德国汽车业无可非议的优良声誉，特别是大众汽车的声誉，”德国经济部长加布利尔称。

美国国家环境保护局(EPA)上周五称，大众汽车在测量有害物质排放问题上采用软件蒙蔽监管机构，有可能面临高达180亿美元的罚款。

该丑闻周一引起一片哗然，美国白宫称“十分关切”有关大众汽车行为的报告。据媒体报导，美国司法部针对大众的排放检测操纵行为启动了刑事调查。

EPA和加州官员称将测试其他制造商的柴油汽车以检测是否有类似违规。除了大众汽车之外，在美国销售柴油汽车及运动型车(运动休旅车，SUV)的车商包括通用汽车(GM.N)、菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)。

EPA发言人Liz Purchia称，EPA将与司法部“密切合作“进行调查，但她不愿对刑事调查的可能性置评。

这项排放检测造假的指控也引起国会注意，众议院一小组计划在未来几周内举行听证会。

大众汽车股价周一暴跌18.6%，收报132.20欧元，市值蒸发掉约140亿欧元(156亿美元)。

德国交通部周一表示，大众汽车首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)已承诺支持德国当局对该公司柴油车款检测。

分析师称，目前尚不清楚大众汽车最终将为此问题付出多少代价。汤森路透数据显示，大众汽车公布2014年净利为108.4亿欧元(121.5亿美元)。

德国同业戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)表示，美国当局对大众汽车的指控并不适用于他们。

欧盟执委会(European Commission)表示，正与大众汽车以及美国监管部门联系，但目前要断定该公司汽车在欧洲是否也受到影响，还为时过早。

大众汽车今年上半年取代日本丰田汽车(7203.T)，成为全球销量最大的汽车制造商，不过在其利润最丰厚的中国市场，却面临销量大幅下滑的窘况。

该公司在北美市场表现长期落后于其他地区，这次爆出丑闻，使其在此间市场重整旗鼓的决心面临更大挑战。

持有大众汽车约0.4%股权的Union Investment基金经理Ingo Speich表示，已针对大众汽车危机扩大的可能性做好准备。

Exane BNP分析师表示，大众汽车的问题，可能对柴油汽车产生广泛影响。此类汽车在美国市场一直难以占有一席之地。

评级机构惠誉表示，大众汽车危机加深，可能令其评级受到压力。(完)