焦点：大众汽车称排放丑闻影响车辆达1,100万辆 调查不断扩大

路透柏林9月22日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)表示，由于在美国汽车排放检测问题上的造假，该公司柴油汽车面临不断扩大的调查，全球受影响车辆可能达到1,100万辆，给首席执行官(CEO)文德恩(Martin Winterkorn)增添新的压力。

大众汽车表示，将在第三季账目中提列65亿欧元(73亿美元)拨备，以帮助支应这场欺诈案所产生的成本。这是公司78年历史上最大的一桩丑闻，把分析师的获利预估也捅了个大窟窿。

公司还警告拨备的数额可能上升，称使用Type EA 189发动机的柴油汽车在检测和实际驾驶中尾气排放水平显示出“明显差距”。

这场危机震动整个德国，该国总理默克尔呼吁公司采取“完全透明”的态度。大众公司向来被视为德国卓越工艺的典范。

文德恩的工作合同原本将在周五的监事会会议上续签，但现在他却要面对质询，询问他是否知道公司使用的软件在对某些柴油汽车的有害气体排放检测中欺骗了美国监管机构。

“对于美国的情形，文德恩不是知情，就是没有人向他回报，”Evercore ISI分析师Arndt Ellinghorst表示，“首先，他必须马上下台。其次，一定要追究影响如此广大的违规事件为何没有向高层报告，然后情况还是一发不可收拾。”

接近大众汽车监事会的消息人士否认媒体报导称，该公司已将原定周三举行的管理高层会议提前至周二晚间。消息人士称，大众汽车执委会计划周三召开会议，讨论尾气排放测试丑闻，以及早已定于周五举行的董事会议的议题。

德国每日镜报稍早报导称，大众汽车董事会将以同集团的保时捷跑车业务主管Matthias Mueller取代文德恩，但报导已遭大众汽车否认。

文德恩在公司网站发布的视频中并未提及个人去留，仅一再对丑闻表示歉意。根据汽车业顾问机构LMC Automotive，这宗丑闻令大众汽车自2009年起生产的五分之一轻型车辆受到波及。

美国国家环境保护局(EPA)周五表示，大众汽车可能因尾气排放测试造假，而面临高达180亿美元罚款。该公司也将面对相关官司与名誉损失，销售可能因此受到打击；媒体报导称，美国司法部已针对此案展开刑事调查。

此外，纽约州检察长Eric Schneiderman称，针对这次丑闻将同其他州的检察官组成调查小组。

“任何公司都不能规避我们的环保法，以及欺骗消费者，”Schneiderman在声明中称。

大众汽车股价周二再跌20%至四年低点，此前欧洲和亚洲一些国家表示，将会在本国展开调查。大众股价周二收报106.0欧元，跌幅为19.82%。

大众优先股和普通股跌幅最惨烈之时，该公司市值蒸发超过300亿美元。

大众汽车销量图表：link.reuters.com/ruk35w

大众在欧盟的销量图表：link.reuters.com/dys65w

大众丑闻曝光后，与其他主要车厂近期宣布大规模召回后的股价表现对比：reut.rs/1V8pEMJ

目前没有证据显示，其他汽车厂商也有同样的欺诈行为。德国同业宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)表示，美国当局对大众汽车的指控并不适用于它们。

欧盟执委会称，正与大众汽车和美国监管部门接触，现在说是否需对大众汽车的车辆展开专门调查还为时过早。

在亚洲，韩国环境部表示，将对大众展开调查，涉及4,000至5,000辆在2014年和2015年生产的捷达(Jetta)和高尔夫(Golf)车型，以及奥迪A3；如果发现问题，调查可能会扩大至所有德系柴油车。(完)