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中国财经 | 2017年 1月 20日 星期五 11:21 BJT

大众中国区CEO称 计划与江淮汽车2018年合作生产出首批汽车

路透北京1月19日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)(600418.SS)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。

海兹曼是在北京一个媒体发布会上作上述表示的。

海兹曼还称，大众汽车预计2017年中国汽车市场增长将放缓至5%，因针对小排量汽车的税惠政策取消。这与本月中国汽车工业协会的预期一致。

海兹曼称，计划今年通过合资公司在中国投资40亿欧元(43亿美元)。(完)

(编译 孙国玉；审校 张荻)

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