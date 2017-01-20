大众中国区CEO称 计划与江淮汽车2018年合作生产出首批汽车

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京1月19日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)(600418.SS)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。
海兹曼是在北京一个媒体发布会上作上述表示的。
海兹曼还称，大众汽车预计2017年中国汽车市场增长将放缓至5%，因针对小排量汽车的税惠政策取消。这与本月中国汽车工业协会的预期一致。
海兹曼称，计划今年通过合资公司在中国投资40亿欧元(43亿美元)。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。