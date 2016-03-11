大众汽车计划明年底前在德国裁撤3000个办公室岗位--消息

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透柏林3月10日 - 大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)两位知情人士周四表示，公司计划2017年底之前在德国裁减3,000个办公室工作岗位，希望抵消排放门丑闻所带来的成本。
这家欧洲最大汽车厂商2016年投资计划比去年缩减10亿欧元(11亿美元)，准备裁撤数以百计的临时工作岗位，并停止生产不赚钱的车型，以期降低成本应对丑闻影响。
大众汽车在德国西部的工厂和金融服务部门约有12万名员工，其中三分之一左右是办公室岗位。
知情人士没有就本次裁员提供更具体的信息。德国新闻通讯社dpa首先报导了此次裁员。
“大众品牌已启动公司效率提升计划，涉及所有领域，包括人力成本，”大众一位发言人表示。
该发言人还称，可以通过减少临时工作合同、内部填补空缺、并减少招聘来降低成本。这位发言人拒绝提供更具体的信息。
大众的工会没有回复请求置评的电话。
大众股价周四收跌3.89%，报108.85欧元。(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
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