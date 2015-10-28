大众汽车第三季录得营业亏损 为至少15年来首见

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林10月28日 - 大众(Volkswagen)汽车(VOWG_p.DE)第三季录得营业亏损，受有关柴油汽车排放测试造假弊案相关成本影响，这是该公司至少15年来首次录得季度营业亏损。
大众汽车当季营业亏损达34.8亿欧元(38.4亿美元)，大致符合路透调查预估的34.7亿欧元。
大众汽车表示，集团营业利润将“明显低于”上年同期水准，受排放丑闻相关成本影响。
大众汽车仍预估全年汽车销售量将齐平去年所创纪录高点1,014万辆。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。