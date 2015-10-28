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国际财经 | 2015年 10月 28日 星期三 16:38 BJT

大众汽车第三季录得营业亏损 为至少15年来首见

路透柏林10月28日 - 大众(Volkswagen)汽车(VOWG_p.DE)第三季录得营业亏损，受有关柴油汽车排放测试造假弊案相关成本影响，这是该公司至少15年来首次录得季度营业亏损。

大众汽车当季营业亏损达34.8亿欧元(38.4亿美元)，大致符合路透调查预估的34.7亿欧元。

大众汽车表示，集团营业利润将“明显低于”上年同期水准，受排放丑闻相关成本影响。

大众汽车仍预估全年汽车销售量将齐平去年所创纪录高点1,014万辆。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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