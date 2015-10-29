焦点：排放丑闻致大众汽车第三季录得营业亏损 为至少15年来首见

路透柏林10月28日 - 大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)周三公布第三季录得营业亏损，为至少15年来首次，受有关柴油汽车排放测试造假弊案相关成本影响，并称最终费用可能更高。

该公司称，预计2015年营业利润将“大大低于”去年创纪录的127亿欧元水平，即便汽车销量料将与去年创纪录的1,014万辆不相上下。

该公司新任执行长即将与德国总理默克尔和其他商界领袖一起访问中国，促进与该主要出口市场的贸易往来，并争取尽可能减少这一震惊汽车业界的丑闻所造成的损失。

大众汽车面临成立78年以来最大的业务危机，股票市值萎缩四分之一以上，执行长被迫离职，几代人以来一直奉为德国工艺实力典范的业务颜面尽失。

公司新任财务长Frank Witter周三称，丑闻的成本“巨大但可控”，并称公司计划请纳税人帮忙消化67亿欧元拨备，以支应车辆整修等初期成本。

“涉及罚金时情况可能非常不同，”Witter在电话会议上说，“但对于我们今年拨备的资金来说，免税是合法的和正确的。”

大众汽车还表示，已经聘请德勤(Deloitte Touche)担任顾问，支持美国律师事务所Jones Day主导的排放丑闻调查。大众CEO穆伦称，相关责任人将面临严重后果。

大众汽车公布，7-9月的第三财季营业亏损34.8亿欧元，符合分析师预估。

9月18日爆出排放丑闻，一周后大众应对该丑闻拨备65亿欧元，后来提高至67亿欧元。

大众表示，不清楚该丑闻最终将花费多少。分析师称，监管罚款、诉讼和改装问题汽车费用可能达到350亿欧元。

“现在不可能评估与该丑闻相关的法律风险，因为全面彻底的调查还处于初步阶段，”大众汽车在财报中表示，“因此，相应拨备还未在期中财报体现出来。”

但大众汽车强劲的资产负债表让一些分析师感到宽慰。

该季度净现金和流动资产增加29%至278亿欧元，之前公司出售了铃木汽车(7269.T)的19.9%股权。分析师称，第四季资金储备或将持续增长，届时将可计入出售金融企业LeasePlan权益的所得资金。LeasePlan的估值在37亿欧元。

Evercore ISI驻伦敦分析师Arndt Ellinghorst称，“大众汽车为排放丑闻提列的(67亿欧元)准备金没有变化，我们认为这是一个正面信号。”

“再加上净流动性很强，应可安抚股市和固定收益的投资者。”

在周三德国股市交易中，大众汽车劲扬3.99%，收报109.35欧元。

Witter称，大众汽车目前没有削减股息的计划。

该公司销售主管Axel Kalthoff在大众汽车业绩会议上称，排放丑闻没有对集团销售产生重大影响。

包括奥迪和保时捷高端品牌在内的集团销量，9月下降1.5%至885,300辆，第三季减少3.4%至239万辆，以今年前九个月的全球汽车销量计算，大众汽车落后于丰田汽车(7203.T)。三个月前大众曾一度超越丰田成为全球销量第一。

扣除排放丑闻相关成本，大众汽车仍预计今年集团营业利润率介于5.5%至6.5%，而在2014年为6.3%。(完)