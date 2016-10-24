皮耶希和保时捷家族对大众汽车集团管理层表示支持

路透法兰克福10月22日 - 德国《明镜周刊》周六报导，拥有大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)逾52%控股权的皮耶希(Piech)和保时捷(Porsche)家族誓言搁置以往争议联手支持大众管理层；目前大众汽车仍在奋力摆脱排放丑闻的影响。

在一场难得的采访中，Hans Michel Piech和Wolfgang Porsche均承诺支持大众汽车集团董事长潘师(Hans Dieter Poetsch)、以及集团执行长穆伦(Matthias Mueller)，并称他们不会插手大众汽车的日常运营事务。

Ferdinand Piech代表皮耶希家族出任大众汽车集团监事会主席时，皮耶希和保时捷两大家族曾发生冲突；Ferdinand Piech去年辞去监事会主席职务，为其兄弟Hans Michel Piech扫清了道路。

一些投资者担心两大家族的龃龉会妨碍公司决策；此时大众汽车正在努力削减成本，并顺应电动汽车和自动驾驶等行业新趋势。

“我们之间存在差别，我们代表各自家族的使命也不同，”Hans Michel Piech如是说，但他和Wolfgang Porsche都强调双方能够达成共识。

Wolfgang Porsche称，尽管近期已决定将有投票权的家族成员人数增加到了34人，但情况不会改变。

“并非所有34人都将成为监事会成员，或在讨论中有发言权，而且也不是所有人都想这样。重要的是，下一代合适的家族成员对此事有兴趣，而不单单会坐享其成，”他表示。

大众汽车于2015年9月承认在车辆中安装复杂的软件以在尾气排放测试中作弊，从而曝出公司历史上最严重的危机。全球上千万辆汽车受到丑闻影响。

大众汽车已拨出178亿欧元(193.7亿美元)，用于支付排放丑闻相关的费用。(完)