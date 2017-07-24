德国大众等汽车厂商或合谋操纵柴油系统价格--明镜周刊

路透法兰克福7月21日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周五报导称，德国汽车厂商大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)、宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)、奥迪(Audi)及保时捷(Porsche)或许利用行业委员会合谋操纵柴油排放处理系统的价格。

德国反垄断当局不愿对该报导置评，该报导令汽车股挫跌。

大众、戴姆勒 (DAIGn.DE)和宝马股价分别收挫3.6%、2.1%和2.6%，表现逊于德股DAX指数.GDAXI的下挫1.66%。

Stoxx 600指数则跌2.71%。

“柴油事件的最新一章需要认真看待，”Evercore ISI分析师Arndt Ellinghorst在研究报告中表示。“我们的结论是，牵扯数额可能数以百万，甚至上十亿。”

《明镜》周刊引述一封致反垄断监管当局的信件表示，代表60个行业委员会的约200名员工讨论了车辆研发、煞车、汽油与柴油引擎、离合器与变速器，以及废气处理系统。

《明镜》周刊报导，大众汽车在7月4日致反垄断监管当局的一封信件中，坦承可能有反竞争行为。

大众汽车一名发言人不愿置评。大众旗下拥有保时捷与奥迪等品牌。

这些汽车制造商讨论了供应商的选择以及零部件的价格。《明镜》周刊报导，从2006年起，这些车厂也对AdBlue的成本进行了讨论。AdBlue是一种柴油引擎废气排放处理系统。

《明镜》周刊报导称，这些车厂讨论的细节还包括储存柴油废气处理液的箱体尺寸，并同意使用较小而非较大的箱体。(完)