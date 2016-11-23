焦点：大众重塑市场战略 放弃美国柴油车业务

2016年11月22日，大众品牌执行长Herbert Diess在公司于沃尔夫斯堡召开的记者会上发表讲话。 REUTERS/Fabian Bimmer

路透德国沃尔夫斯堡11月22日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周二称，将放弃美国的柴油车市场，重新把业务重点放到运动型车(运动休旅车，SUV)和电动车上；在经历了排放门丑闻之后，该公司目前正重塑其核心品牌在美洲的战略。

这项由大众品牌执行长Herbert Diess宣布的举措推翻了之前的暗示，即可能在排放门影响消散后重返柴油车市场。

放弃柴油车的决定只是公司战略调整的一部分。Diess承认，大众可能需要10年时间，才能在美国市场缩小与对手的距离。柴油车曾占大众品牌在美国销量的四分之一。

大众已同意为排放门丑闻支付数十亿美元罚款和赔偿。

“数年来我们在美国一直欠缺成功的蓝图，而且在巴西或印度市场也正在让位于其他同业，”宝马前高管Diess表示。Diess在2015年7月加入德国大众。他说，大众已经错过了SUV热潮。

该品牌现在计划到2020年在全球拥有19个SUV车型，高于目前的只有两款，其中包括一些电动汽车。该公司计划到2025年每年销售100万辆电动汽车。

“目前我们设想不会在美国发布新的柴油车，”Diess对德国商报(Handelsblatt)表示。

Diess称，在美国市场的成功对于重振大众核心品牌至关重要。这些核心品牌2015年占集团汽车销售的59%，但只占集团基础营业利润的16%。

大众集团北美业务负责人Hinrich Woebcken上周在洛杉矶对记者表示，该公司希望从一个“特定领域”汽车厂商转型为“家用SUV生产商”。

他说，进入利润丰厚的SUV市场将帮助大众占据美国60%-70%的市场，高于过去的40%。

“我们不仅想在欧洲和中国实现获利，还决心到2020年在所有主要市场都有不错业绩，”Diess对记者称。

大众汽车上周与工会同意在2020年之前，在核心大众品牌业务裁减3万个工作岗位。

Diess周二宣布延续至2025年以后的复兴战略，其中涵盖多方面举措，包括SUV、电动汽车、数字(数码)服务、以及在2019-2020年前后在中国和印度市场推出一款廉价汽车的计划。

他表示，长期目标是在2025年前将大众汽车品牌的营业利润率提升至6%，今年营业利润率为2%。

这样的目标仍不及一些对手，例如标致-雪铁龙(Peaugeot Citroen)(PEUP.PA)的目标为2021年前达到6%。

“大众汽车有必要处理这些问题，而且这是好事，但过程会相当漫长，”M.M. Warburg分析师Marc-Rene Tonn表示，他指的是扭转不如预期的市场表现，以及提升利润率。他给予大众汽车股票“续持”的评级。

大众汽车周二收盘上涨0.42%，报120.45欧元；股价仍较尾气排放丑闻爆发前低了约四分之一。从高阶市场的奥迪(Audi)与保时捷(Porsche)，到较廉价的SEAT与Skoda，皆为大众汽车集团品牌。(完)