大众汽车必须以透明方式行事--默克尔

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林10月31日 - 德国总理默克尔周六在其每周一次发出的播客中表示，“德国制造”的金字招牌没有因大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)丑闻而受损，但大众汽车需以透明的方式处理该事物。
大众汽车承认使用非法软件对美国柴油排放测试进行造假以来已过去六周，目前该公司承受着确定责任，修理高达1,100万辆受损汽车的压力，并要使监管机构、投资者和客户相信，其能再次获得信任。
“这主要要看大众汽车如何处理这件事，”默克尔称，并补充，如果该公司行事透明，调整其组织结构，就不会再出现类似问题。
“我相信大众汽车正在全力应对此事，”她称。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。