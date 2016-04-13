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国际财经 | 2016年 4月 14日 星期四 07:23 BJT

大众汽车高管层接受奖金减少至少30%--消息人士

路透汉堡4月13日 - 据一知情人士称，大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)高管层已经接受将奖金削减至少30%，这家车企正在苦苦解决管理层薪酬问题上的分歧。

上述知情人士周三告诉路透，旨在将高管可变薪酬削减逾30%的进一步措施也在讨论中。

上述消息人士称，办法之一可能是，大众汽车管理层投资于公司。目前大众汽车正在努力摆脱柴油车排放丑闻的影响。

大众汽车对此不予置评。(完)

(编译 孙国玉；审校 王洋)

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