大众汽车高管层接受奖金减少至少30%--消息人士

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透汉堡4月13日 - 据一知情人士称，大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)高管层已经接受将奖金削减至少30%，这家车企正在苦苦解决管理层薪酬问题上的分歧。
上述知情人士周三告诉路透，旨在将高管可变薪酬削减逾30%的进一步措施也在讨论中。
上述消息人士称，办法之一可能是，大众汽车管理层投资于公司。目前大众汽车正在努力摆脱柴油车排放丑闻的影响。
大众汽车对此不予置评。(完)
(编译 孙国玉；审校 王洋)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。